Супергол Кейна на 93-й минуте принес Тоттенхэму победу над Ювентусом

Форвард "шпор" точным ударом с центра поля подарил победу своей команде.

В матче 1-го тура международного Кубка чемпионов Тотттенхэм обыграл Ювентус со счетом 3:2.

Победный гол на 90+3 минуте поединка с центра поля забил нападающий “шпор“ Гарри Кейн.

Стоит отметить, что во второй половине встречи в составах обоих клубов дебютировали новички: за Тоттенхэм - полузащитник Танги Ндомбеле, а за “бьянконери“ - хавбек Адриен Рабьо и защитник Маттейс де Лигт.

Во 2-м туре “шпоры“ сыграют с Манчестер Юнайтед (25 июля), а Ювентус встретится с Интером (24 июля).

Ювентус — Тоттенхэм 2:3

Голы: Игуаин, 58, Роналду, 60 — Ламела, 30, Лукас, 65, Кейн, 90+3

Ювентус: Буффон (Щесны, 46) — Канселу, Бонуччи (Де Лигт, 63), Ругани (Демирал, 46), Де Шильо — Джан (Рабио, 46), Пьянич (Мураторе, 76), Матюиди (Кастанос, 76) — Бернардески, Манджукич (Игуаин, 46), Роналду (Перейра, 63)

Тоттенхэм: Гассанига — Уокер-Питерс (Марш, 71), Альдервейрельд (Фойт, 46), Танганга (Вертонген, 46), Георгиу (Уайт, 71) — Скипп (Боуден, 90+2), Уинкс (Роулс, 63) — Ламела (Ндомбеле, 63), Алли (Сиссоко, 46), Сон (Лукас, 46) — Перротт (Кейн, 46)