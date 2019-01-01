Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Супергол Кейна на 93-й минуте принес Тоттенхэму победу над Ювентусом

Комментариев: 0
Форвард "шпор" точным ударом с центра поля подарил победу своей команде.
Игроки Тоттенхэма радуются победе над "бьянконери"
Игроки Тоттенхэма радуются победе над "бьянконери"
Getty Images

В матче 1-го тура международного Кубка чемпионов Тотттенхэм обыграл Ювентус со счетом 3:2.

Победный гол на 90+3 минуте поединка с центра поля забил нападающий “шпор“ Гарри Кейн.

Стоит отметить, что во второй половине встречи в составах обоих клубов дебютировали новички: за Тоттенхэм - полузащитник Танги Ндомбеле, а за “бьянконери“ - хавбек Адриен Рабьо и защитник Маттейс де Лигт.

Во 2-м туре “шпоры“ сыграют с Манчестер Юнайтед (25 июля), а Ювентус встретится с Интером (24 июля).

Ювентус — Тоттенхэм 2:3
Голы: Игуаин, 58, Роналду, 60 — Ламела, 30, Лукас, 65, Кейн, 90+3

Ювентус: Буффон (Щесны, 46) — Канселу, Бонуччи (Де Лигт, 63), Ругани (Демирал, 46), Де Шильо — Джан (Рабио, 46), Пьянич (Мураторе, 76), Матюиди (Кастанос, 76) — Бернардески, Манджукич (Игуаин, 46), Роналду (Перейра, 63)

Тоттенхэм: Гассанига — Уокер-Питерс (Марш, 71), Альдервейрельд (Фойт, 46), Танганга (Вертонген, 46), Георгиу (Уайт, 71) — Скипп (Боуден, 90+2), Уинкс (Роулс, 63) — Ламела (Ндомбеле, 63), Алли (Сиссоко, 46), Сон (Лукас, 46) — Перротт (Кейн, 46)

Поделись:
Теги: Ювентус, Тоттенхэм, товарищеские матчи
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь