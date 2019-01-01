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Ибрагимович отметился новым шедевром мощным дальним ударом

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Златан Ибрагимович в этом сезоне МЛС демонстрирует отличную результативность.
Ибрагимович отметился новым шедевром мощным дальним ударом

Шведский форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович отметился очередным шедевром в матче МЛС против Лос-Анджелеса.

На восьмой минуте Златан принял передачу на грудь и следующим касанием по дуге перебросил и себя, и соперника. Когда же мяч отскочил от газона, швед нанес "пушечный" удар, с которым голкипер не справился.

Добавим, что в этом матче 37-летний швед записал на свой счет хет-трик и помог своей команде выиграть 3:2. Теперь в активе Ибрагимовича 15 голов в текущем розыгрыше регулярного чемпионата МЛС.

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