Ибрагимович отметился новым шедевром мощным дальним ударом
Златан Ибрагимович в этом сезоне МЛС демонстрирует отличную результативность.
Шведский форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович отметился очередным шедевром в матче МЛС против Лос-Анджелеса.
На восьмой минуте Златан принял передачу на грудь и следующим касанием по дуге перебросил и себя, и соперника. Когда же мяч отскочил от газона, швед нанес "пушечный" удар, с которым голкипер не справился.
FERRARI.— LA Galaxy (@LAGalaxy) 20 июля 2019 г.
🦁 @Ibra_official with a BANGER! #LAvLAFC pic.twitter.com/v6NWYeytLR
Добавим, что в этом матче 37-летний швед записал на свой счет хет-трик и помог своей команде выиграть 3:2. Теперь в активе Ибрагимовича 15 голов в текущем розыгрыше регулярного чемпионата МЛС.
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