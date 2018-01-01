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Компанию Рамоса оштрафовали за вырубку столетних деревьев

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Сосед испанца написал на него жалобу в мэрию города Мадрид.
Серхио Рамос
Серхио Рамос
Getty Images

Мэрия Мадрида оштрафовала Серхио Рамоса на 250 тысяч евро за вырубку вековых деревьев, сообщает EFE.

Источник утверждает, что компания Aguilena de Inversiones SA, принадлежащая футболиста, вырубила от 50 до 90 деревьев (тополей, дубов и сосен) в окрестностях района Ла Моралеха.

Отмечается, что на том участке земли испанец планирует построить собственный дом. Жалобу на Серхио подал его сосед.

Компанию Рамоса также обязали высадить новые деревья, чье количество должно в три раза превысить число срубленных.

Ранее сообщалось, что Рамос хочет подписать контракт с китайским клубом из-за многомиллионного долга.

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Теги: футбол, Серхио Рамос, вне игры
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