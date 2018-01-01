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Неймар: Рамос - лучший игрок, с которым я сталкивался

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Бразилец считает, что против капитана "сливочных" очень сложно играть.
Неймар и Серхио Рамос
Неймар и Серхио Рамос
Getty Images

Нападающий ПСЖ Неймар отметил защитника мадридского Реала Серхио Рамоса.

“Лучший игрок, с которым я сталкивался? Это без сомнений Серхио Рамос. Я считаю, что он лучший центральный защитник. Кроме того, он умеет забивать.

Против него на самом деле очень трудно играть“, - цитирует Неймара The Mirror. 

Ранее Неймар заявил, что его партнер по команде Килиан Мбаппе станет одним из величайших игроков в мире.

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Теги: футбол, Неймар, Серхио Рамос
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