Неймар: Рамос - лучший игрок, с которым я сталкивался

Бразилец считает, что против капитана "сливочных" очень сложно играть.

Нападающий ПСЖ Неймар отметил защитника мадридского Реала Серхио Рамоса.

“Лучший игрок, с которым я сталкивался? Это без сомнений Серхио Рамос. Я считаю, что он лучший центральный защитник. Кроме того, он умеет забивать.

Против него на самом деле очень трудно играть“, - цитирует Неймара The Mirror.

Ранее Неймар заявил, что его партнер по команде Килиан Мбаппе станет одним из величайших игроков в мире.