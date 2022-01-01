Экс-игрокам сборной Англии предложили деньги за критику места проведения ЧМ-2022

Два бывших игрока сборной Англии получили неожиданное предложение.

Бывшие игроки сборной Англии рассказали, что получили предложение подвергнуть критике место проведения чемпионата мира по футболу в 2022-м году.

Читай также: ФИФА не будет увеличивать число команд, участвующих на Чемпионате Мира-2022

Как сообщает The Times, Сол Кэмпбелл и Стэн Коллимор заявили, что им предложили деньги за то, что они раскритикуют страну-хозяйку мундиаля Катар. Свою критику футболисты должны были высказать на конференции в Лондоне.

Источник отмечает, что данное предложение могло быть частью борьбы стран Персидского залива с Катаром.

Ранее сообщалось, что ФИФА может изменить место проведения ЧМ-2022.