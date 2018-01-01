Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ибрагимович: Златан в МЛС - это как Феррари среди Фиатов

Комментариев: 0
Швед отметил, что американский чемпионат не соответствует уровню, на котором он находится.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Именитый нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович заявил, что он находится на более высоком уровне, нежели другие игроки в MLS.

Читай также: Ибрагимович, Месси и Адетокунбо стали лучшими спортсменами года по версии ESPN

"Будем откровенными - MLS не соответствует европейскому уровню. Раньше я играл с футболистами, которые были на моем уровне или были к нему близки. Это делало игру более конкурентной.

Однако здесь я - это как Феррари среди Фиатов. Но отмечу, что Фиат может стать Феррари и наоборот - Феррари может стать Фиатом. Здесь все непредсказуемо", - приводит слова Ибрагимовича A Bola со ссылкой на ESPN.

В текущем сезоне Златан отыграл 16 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 3 ассиста.

Ранее сообщалось, что юная спортсменка спокойно дотянулась ногой до подбородка Златана Ибрагимовича.

Поделись:
Теги: Златан Ибрагимович, Лос-Анджелес Гэлакси, МЛС, футбол, MLS
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь