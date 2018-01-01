Ибрагимович: Златан в МЛС - это как Феррари среди Фиатов

Швед отметил, что американский чемпионат не соответствует уровню, на котором он находится.

Именитый нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович заявил, что он находится на более высоком уровне, нежели другие игроки в MLS.

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"Будем откровенными - MLS не соответствует европейскому уровню. Раньше я играл с футболистами, которые были на моем уровне или были к нему близки. Это делало игру более конкурентной.

Однако здесь я - это как Феррари среди Фиатов. Но отмечу, что Фиат может стать Феррари и наоборот - Феррари может стать Фиатом. Здесь все непредсказуемо", - приводит слова Ибрагимовича A Bola со ссылкой на ESPN.

В текущем сезоне Златан отыграл 16 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 3 ассиста.

Ранее сообщалось, что юная спортсменка спокойно дотянулась ногой до подбородка Златана Ибрагимовича.