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CAS оставил в силе дисквалификацию главы Ассоциации футбола Палестины за ненависть к Месси

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В июне 2018 года Джибриль Раджуб призвал сжечь футболки и портреты аргентинского футболиста.
Баннеры против Лионеля Месси в Палестине
Баннеры против Лионеля Месси в Палестине
Getty Images

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отклонить апелляцию президента Ассоциации футбола Палестины Джибриля Раджуба. Он был дисквалифицирован за нарушение дисциплинарного кодекса организации, а именно за разжигание ненависти и насилия.

По мнению суда, Раджуб не предоставил доказательств процессуальных нарушений в разбирательстве дела со стороны ФИФА. Таким образом, глава Ассоциации футбола Палестины признан виновным и будет отстранен до сентября 2019 года.

Напомним, в начале июня 2018 года Раджуб призвал болельщиков сжигать футболки и портреты нападающего каталонской Барселоны и сборной Аргентины Лионеля Месси.

Он сделал это заявление в преддверии товарищеского матча сборных Израиля и Аргентины. Раджуб утверждал, что участвуя в матче, аргентинец поддерживает действия Израиля в Секторе Газа. В итоге встреча так и не состоялась из-за угроз в адрес Месси. 

После этого Израиль призвал отстранить Аргентину от чемпионата мира.

24 августа 2018 года в организации решили дисквалифицировать президента Ассоциации футбола Палестины на 12 месяцев. Также он получил штраф - 20 тысяч швейцарских франков (около 18 тысяч евро).

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Теги: футбол, Лионель Месси, Палестина, CAS
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Источник: www.tas-cas.org

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