Веллингтон Нем продолжит карьеру в Бразилии.

Полузащитник донецкого Шахтера Веллингтон Нем перешел в Флуминенсе, сообщает пресс-служба бразильского клуба.

Нем будет выступать в Бразилии на правах аренды до конца 2019 года.

Футболист уже прокомментировал своей переход:

“Большое счастье иметь возможность носить футболку команды, которую я люблю. Флуминенсе - это моя семья. Я собираюсь работать с двойным усилием, чтобы выигрывать“, - заявил Веллингтон.

Отметим, что бразилец является воспитанником Флуминенсе.

В сезоне-2018/19 Нем сыграл 24 матча во всех турнирах за Шахтер, где отметился тремя голами.

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