Полузащитник Шахтера вернулся в Флуминенсе
Полузащитник донецкого Шахтера Веллингтон Нем перешел в Флуминенсе, сообщает пресс-служба бразильского клуба.
Нем будет выступать в Бразилии на правах аренды до конца 2019 года.
Футболист уже прокомментировал своей переход:
“Большое счастье иметь возможность носить футболку команды, которую я люблю. Флуминенсе - это моя семья. Я собираюсь работать с двойным усилием, чтобы выигрывать“, - заявил Веллингтон.
O Wellington Nem mandou avisar: “eu tô voltando pra casa outra vez!“ Bem-vindo de volta! Leia mais >> https://t.co/SotFsV3aVX #BemVindoNem #MlkDeXerém #SejaSócio pic.twitter.com/JURyudo7gN— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 18, 2019
Отметим, что бразилец является воспитанником Флуминенсе.
В сезоне-2018/19 Нем сыграл 24 матча во всех турнирах за Шахтер, где отметился тремя голами.
Ранее сообщалось, что Тоттенхэм интересуется услугами Исмаили.
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