Арсенал - Бавария 2:1 видео голов и обзор матча Международного кубка чемпионов

Лондонцы вырвали победу у немецкого клуба.

Арсенал - Бавария: видео голов Getty Images

В рамках Международного кубка чемпионов Арсенал обыграл Баварию со счетом 2:1.

Все голы в этом поединке были забиты во втором тайме.

Смотрите видео голов и обзор матча Арсенал - Бавария:

Арсенал - Бавария 2:1

Голы: Познаньски, 49 (автогол), Нкетиа, 88 - Левандовски, 71.

Арсенал: Лено (Мартинес, 46) - Мэйтленд-Найлз, Мустафи (Чемберс, 81), Папастатопулос, Монреаль (Колашинац, 46) - Уиллок (Бертон, 64), Джака - Мхитарян (Нелсон, 64), Озил (Джон-Джулз, 81), Обамеянг (Сака, 81) - Ляказетт (Нкетиа, 81).

Бавария: Нойер (Ульрайх, 46) - Кель (Киммих, 46), Боатенг (Зюле, 46), Мартинес (Павар, 46), Алаба (Познаньски, 46) - Алькантара (Штиллер, 46) - Онтужанс (Гнабри, 46), Толиссо (Горетцка, 46), Йоханссон (Сингх, 46), Арп (Коман, 46) - Мюллер (Левандовски, 46).