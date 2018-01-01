Арсенал обыграл Баварию на Международном кубке чемпионов

Лондонский клуб вырвал победу со счетом 2:1.

Лондонский Арсенал сумел обыграть мюнхенскую Баварию со счетом 2:1 в рамках Международного кубка чемпионов.

Счет в этом поединке был открыт на 49-й минуте встречи - автогол на свой счет записал защитник мюнхенцев Луис Познански. На 71-й минуте форвард Баварии Роберт Левандовски сравнял счет, однако "канониры" вырвали победу на последних минутах матча.

Арсенал - Бавария 2:1

Голы: Познаньски, 49 (автогол), Нкетиа, 88 - Левандовски, 71.

Арсенал: Лено (Мартинес, 46) - Мэйтленд-Найлз, Мустафи (Чемберс, 81), Папастатопулос, Монреаль (Колашинац, 46) - Уиллок (Бертон, 64), Джака - Мхитарян (Нелсон, 64), Озил (Джон-Джулз, 81), Обамеянг (Сака, 81) - Ляказетт (Нкетиа, 81).

Бавария: Нойер (Ульрайх, 46) - Кель (Киммих, 46), Боатенг (Зюле, 46), Мартинес (Павар, 46), Алаба (Познаньски, 46) - Алькантара (Штиллер, 46) - Онтужанс (Гнабри, 46), Толиссо (Горетцка, 46), Йоханссон (Сингх, 46), Арп (Коман, 46) - Мюллер (Левандовски, 46).