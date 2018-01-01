Отец Неймара отправился в Италию на переговоры с Ювентусом - СМИ

Бразилец может продолжить карьеру в туринском клубе.

Отец нападающего ПСЖ Неймара, являющийся его агентом, вылетел в итальянский Турин.

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Как сообщает El Mundo Deportivo со ссылкой на Rai Sport, отец бразильца должен будет провести встречу с руководством Ювентуса, а именно со спортивным директором клуба Фабио Паратичи. Стороны должны обсудить трансфер форварда в стан “старой сеньоры“.

При этом источник отмечает, что на встрече не будут подниматься финансовые вопросы, а только обсуждаться возможности осуществления данной сделки.

Напомним, что Неймар перешел из Барселоны в ПСЖ за 222 миллиона евро летом 2017 года, что стало рекордным трансфером в истории.

Ранее сообщалось, что Барселона сделала “смехотворное“ предложение ПСЖ о трансфере Неймара. При этом отмечалось, сколько “сине-гранатовые“ готовы потратить на эту сделку.