Левченко стал президентом профсоюза футболистов Нидерландов

Украинец известен своими выступлениями за голландские клубы.

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко возглавил профсоюз футболистов Голландии. Об этом сообщил сам украинец на своей странице в соцсети Twitter.

Дорогие друзья, хочу поделиться с вами новостью. С этого момента я являюсь президентом профсоюза футболистов Голландии! @spelersvakbond

Для меня- это великая честь. Я делал и буду делать все возможное для защиты прав футболистов. Ваш, Евгений Левченко pic.twitter.com/fXuBN7gnoh — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) July 17, 2019

Напомним, что Левченко выступал за голландские клубы Витесс, Хелмонд Спорт, Камбюр, Спарта, Гронинген и Виллем II.

За национальную сборную Украины футболист провел восемь матчей.