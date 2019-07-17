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Левченко стал президентом профсоюза футболистов Нидерландов

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Украинец известен своими выступлениями за голландские клубы.
Евгений Левченко
Евгений Левченко
VI Images/Dirk Jan van Dijk

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко возглавил профсоюз футболистов Голландии. Об этом сообщил сам украинец на своей странице в соцсети Twitter.

Напомним, что Левченко выступал за голландские клубы Витесс, Хелмонд Спорт, Камбюр, Спарта, Гронинген и Виллем II.

За национальную сборную Украины футболист провел восемь матчей.

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Теги: футбол, Евгений Левченко
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