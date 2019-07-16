В Йоханнесбурге жестоко убили бывшего нападающего сборной ЮАР
Марка Батчелора застрелили в собственной машине на родине.
Экс-игрок сборной ЮАР Марк Батчелор был убит возле собственного дома в Йоханнесбурге, сообщает ВВС.
Отмечается, что бывшего футболиста расстреляли прямо в его машине, когда он возвращался домой. Во время парковки к Батчелору подъехали двое неизвестных на мотоцикле и в упор расстреляли его автомобиль. От полученных травм он скончался на месте.
Кроме Марка в машине находился его садовник, который не пострадал во время инцидента.
Марк Батчелор играл за африканские Орландо Пайрэтс, Кайзер Чифс и Мамелоди Сандаунс, а также защищал цвета сборной ЮАР.
Ранее сообщалось, что вратаря армянского клуба застрелили в Ереване.
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