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В Йоханнесбурге жестоко убили бывшего нападающего сборной ЮАР

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Марка Батчелора застрелили в собственной машине на родине.
Марк Батчелор
Марк Батчелор
Getty Images

Экс-игрок сборной ЮАР Марк Батчелор был убит возле собственного дома в Йоханнесбурге, сообщает ВВС.

Отмечается, что бывшего футболиста расстреляли прямо в его машине, когда он возвращался домой. Во время парковки к Батчелору подъехали двое неизвестных на мотоцикле и в упор расстреляли его автомобиль. От полученных травм он скончался на месте.

Кроме Марка в машине находился его садовник, который не пострадал во время инцидента.

Марк Батчелор играл за африканские Орландо Пайрэтс, Кайзер Чифс и Мамелоди Сандаунс, а также защищал цвета сборной ЮАР.

Ранее сообщалось, что вратаря армянского клуба застрелили в Ереване.

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Теги: футбол, вне игры, Марк Батчелор, смерть
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гость  (аноним)  16.07.2019, 16:40
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