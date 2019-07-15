Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Сборная Украины по пляжному футболу отказалась ехать в Россию на квалификацию ЧМ

Комментариев: 7
Украинская команда автоматически потеряла шансы пробиться в финальную стадию мундиаля.
Сборная Украины по пляжному футболу
Сборная Украины по пляжному футболу
УАФ

Национальная сборная Украины по пляжному футболу отказалась принимать участие в европейской квалификации чемпионата мира.

Такое решение связано с тем, что отборочные матчи пройдут в столице России Москве на стадионе Лужники с 19-го по 27-е июля. 

“Принято решение не делегировать сборную Украины на эти соревнования“, - отметили в Ассоциации пляжного футбола Украины.

Таким образом, “желто-синие“ лишены шансов пробиться в финальную стадию чемпионата мира, который состоится осенью в Парагвае.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по пляжному футболу вышла в суперфинал Евролиги.

Поделись:
Теги: сборная Украины по пляжному футболу, пляжный футбол, Украина, квалификация, чемпионат мира
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (7)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  16.07.2019, 01:53
Оценка:  0
гость
главный гомик - патриарх педрилл, но он в московии в футбол не играет, а мокши его очень даже любят
Boxerogos    16.07.2019, 01:20
Оценка:  -1
Boxerogos
А что здесь удивительного?Ведь все эти"пляжники"хронически е педрилы,а в России педрил очень не любят...Короче,гомики,ждите пока отбор будет в ЕС,там у вас,пидopoв позорных,будет всё чики-пуки!)))))))))))))))
гость  (аноним)  16.07.2019, 00:56
Оценка:  -2
гость
Ехать в фашистскую пидо рашшу к безумному карлику-маньяку было бы диким решением. Программа "Отели без россиян" не зря возникла. Путина ждут в Гааге. Там ему всё расскажут и объяснят.
VikaGraum    16.07.2019, 01:09
Оценка:  +1
VikaGraum
Вот ниже я сделала человеку замечание за излишние обобщения, такое же теперь могу сделать и Вам. В Москве живет и работает достаточное количество украинцев, и никто их не обижает. В отличие от той же Польши, "коктейли молотова" в общежития с украинцами не кидают.
гость  (аноним)  15.07.2019, 23:31
Оценка:  0
гость
Мягко говоря, неумное решение. Если имеешь свою позицию отличную от другой стороны, то надо спорить, доказывать свою правоту, а не быть упертым как баран.
гость  (аноним)  15.07.2019, 23:24
Оценка:  +5
гость
и слава Богу!!! Не чего делать свиньям среди людей !!!!!
вот на ЧМ 2019 не пустили свинорылых и прошло всё тихо,спокойно, чинно!!! Всему миру понравилась организация праздника !!!

СВИНОРЫЛЫХ надо изолировать от людей в Укропии !!!!
VikaGraum    16.07.2019, 00:41
Оценка:  +1
VikaGraum
Нельзя вешать такие грубые ярлыки на целую нацию. В Москве достаточно украинцев, они вполне адекватные люди, хорошо работают, профессионально. Никакие это не свиньи. Давайте отделять политиков от этноса. Тем более, что политики агрессивны не потому, что злые по природе своей, а потому что преследуют чисто корыстные цели.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь