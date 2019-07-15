Сборная Украины по пляжному футболу отказалась ехать в Россию на квалификацию ЧМ

Украинская команда автоматически потеряла шансы пробиться в финальную стадию мундиаля.

Национальная сборная Украины по пляжному футболу отказалась принимать участие в европейской квалификации чемпионата мира.

Такое решение связано с тем, что отборочные матчи пройдут в столице России Москве на стадионе Лужники с 19-го по 27-е июля.

“Принято решение не делегировать сборную Украины на эти соревнования“, - отметили в Ассоциации пляжного футбола Украины.

Таким образом, “желто-синие“ лишены шансов пробиться в финальную стадию чемпионата мира, который состоится осенью в Парагвае.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по пляжному футболу вышла в суперфинал Евролиги.