Сборная Украины по пляжному футболу отказалась ехать в Россию на квалификацию ЧМ
Украинская команда автоматически потеряла шансы пробиться в финальную стадию мундиаля.
Национальная сборная Украины по пляжному футболу отказалась принимать участие в европейской квалификации чемпионата мира.
Такое решение связано с тем, что отборочные матчи пройдут в столице России Москве на стадионе Лужники с 19-го по 27-е июля.
“Принято решение не делегировать сборную Украины на эти соревнования“, - отметили в Ассоциации пляжного футбола Украины.
Таким образом, “желто-синие“ лишены шансов пробиться в финальную стадию чемпионата мира, который состоится осенью в Парагвае.
Ранее сообщалось, что сборная Украины по пляжному футболу вышла в суперфинал Евролиги.
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вот на ЧМ 2019 не пустили свинорылых и прошло всё тихо,спокойно, чинно!!! Всему миру понравилась организация праздника !!!
СВИНОРЫЛЫХ надо изолировать от людей в Укропии !!!!