Дани Алвес оригинально открыл бутылку при помощи своего достоинства

Футболист принял участие в популярном челлендже.

Известный бразильский футболист Дани Алвес принял участие в популярном челлендже - Bottle Cap Challenge.

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Суть челленджа - открыть бутылку с разворота ударом ноги. Однако Алвес решил по-своему выполнить это задание, открутив крышку своим мужским достоинством. Видео появилось в Stories на его страничке в Instagram и разлетелось по Сети.

“Вызов завершился с большим успехом“, - написал бразилец.

Напомним, 36-летний Алвес в данный момент находится в статусе свободного агента и, по информации СМИ, может продолжить карьеру в Англии.

Ранее сообщалось, что жена Николая Морозюка Ирина открыла бутылку грудью.