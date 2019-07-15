Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Дани Алвес оригинально открыл бутылку при помощи своего достоинства

Комментариев: 0
Футболист принял участие в популярном челлендже.
Дани Алвес
Дани Алвес
Getty Images

Известный бразильский футболист Дани Алвес принял участие в популярном челлендже - Bottle Cap Challenge. 

Читай также: Погба поучаствовал в челлендже с бутылкой, усложнив трюк

Суть челленджа - открыть бутылку с разворота ударом ноги. Однако Алвес решил по-своему выполнить это задание, открутив крышку своим мужским достоинством. Видео появилось в Stories на его страничке в Instagram и разлетелось по Сети.

“Вызов завершился с большим успехом“, - написал бразилец.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@danialves has his own way 🍒🤣 #bottlecapchallenge

Публикация от 433 (@433)

Напомним, 36-летний Алвес в данный момент находится в статусе свободного агента и, по информации СМИ, может продолжить карьеру в Англии.

Ранее сообщалось, что жена Николая Морозюка Ирина открыла бутылку грудью.

Поделись:
Теги: Дани Алвес, футбол, вне игры, челлендж, прикол, видео
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь