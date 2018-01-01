Энцо Зидан стал игроком Авеша
Полузащитник Энцо Зидан стал игроком португальского клуба Авеш.
Читай также: "Ты всегда указывал мне путь": Зидан трогательно попрощался с умершим братом
Как сообщает пресс-служба клуба, 24-летний хавбек подписал двухлетнее соглашение. Руководство клуба рассчитывает, что сын легендарного Зинедина Зидана поможет команде занять более высокое место в Примейре (в минувшем сезоне Авеш финишировал на 14-й позиции).
Bem-vindo, Enzo Zidane! 🤝 pic.twitter.com/HzVmgk9GyV— CD Aves (@cdaves1930) 15 июля 2019 г.
Отметим, что Энцо ранее выступал за вторую команду Реала (72 матча во всех турнирах, 7 голов) и провел единственный поединок за первую команду "бланкос" в Кубке Испании (1 гол). Также он играл в Алавесе (4, 0), Лозанне (16, 2) и Райо Махадаонде (аренда, 27, 0).
Ранее сообщалось, что сын Зинедина Зидана Люка стал игроком Расинга.
Полная версия правил