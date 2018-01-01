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Энцо Зидан стал игроком Авеша

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Старший сын Зинедина Зидана продолжит карьеру в Португалии.
Энцо Зидан
Энцо Зидан
cdaves.pt

Полузащитник Энцо Зидан стал игроком португальского клуба Авеш.

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Как сообщает пресс-служба клуба, 24-летний хавбек подписал двухлетнее соглашение. Руководство клуба рассчитывает, что сын легендарного Зинедина Зидана поможет команде занять более высокое место в Примейре (в минувшем сезоне Авеш финишировал на 14-й позиции).

Отметим, что Энцо ранее выступал за вторую команду Реала (72 матча во всех турнирах, 7 голов) и провел единственный поединок за первую команду "бланкос" в Кубке Испании (1 гол). Также он играл в Алавесе (4, 0), Лозанне (16, 2) и Райо Махадаонде (аренда, 27, 0).

Ранее сообщалось, что сын Зинедина Зидана Люка стал игроком Расинга.

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Теги: Энцо Зидан, Португалия, футбол, трансфер
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