Грабители украли материалы эксклюзивного интервью с Неймаром

Неизвестные вскрыли автомобиль журналистов, которые проводили интервью со звездным бразильцем.

Корреспонденты телевизионной программы Aqui na Band подготовили эксклюзивное интервью с игроком ПСЖ Неймаром в Сан-Паулу (Бразилия), однако лишились всех видеоматериалов.

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По информации Sport.es, неизвестные взломали замок в автомобиле журналистов, где находились все видеоматериалы с этого интервью. Грабители забрали все карты памяти. Интервью было записано двумя частями: первая была сделана 11 июля, а вторая - спустя два дня.

Репортер Жоао Паоло Вергейро рассказал, что в данном интервью Неймар детально рассказал о своих планах на будущее. Отмечается, что у журналистов есть возможность восстановить интервью - они ведут переговоры YouTube-каналом Oh My Goal, которые также вели съемку.

Ранее сообщалось, что Неймар заявил о желании уйти из ПСЖ.