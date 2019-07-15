Макси Лопес: Икарди несколько раз вешал трубку, когда я разговаривал со своими детьми

Аргентинец ранее был женат на нынешней супруге Мауро.

Нападающий Васко да Гама Макси Лопес рассказал о причинах, из-за которых он продолжает конфликтовать со своей экс-супругой Вандой Нарой и бывшим другом Мауро Икарди.

Аргентинец заявил, что ему не позволяют видеться с его тремя детьми, которые остались с прошлого брака. Также Лопес сообщил, что когда он разговаривал со своим ребенком, Икарди несколько раз забирал телефон и вешал трубку.

"Есть соглашение, подписанное судьей, которое не соблюдается. Они не разрешают мне встречаться с моими детьми: я видел их только дважды за последний год. Я всегда пытаюсь установить контакт с Вандой, но все, что должно оставаться между нами, в итоге оказывается в социальных сетях.

Долгое время мы не разговаривают. Они не уважают меня. Она все время говорит о деньгах, даже если у них их нет. Я сказал новому мужу моей бывшей жены, что он поймет меня, только когда станет отцом.

Они бесят меня, когда я вижу, как используют моих детей. Икарди несколько раз вешал трубку, когда я разговаривал со своими детьми", - приводит слова Лопеса Football Italia ссылаясь на Podemos Hablar.