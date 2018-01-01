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Моуринью: Я жду предложения от подходящего клуба

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Жозе Моуринью хочет вернуться к работе тренером.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Бывший наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью признался, что очень хочет вернуться к тренерской работе, но ждет подходящего предложения от клубов.

"Я с нетерпением жду возвращения к работе. И все еще жду предложения от подходящего клуба или подходящего проекта. Сейчас занимаюсь тем, чем хочу. Предпочел бы работать, но мне нравятся и другие виды спорта, и у меня сейчас есть хорошая возможность ими насладиться", - цитирует Моуриньо Sky Sport.

Напомним, что Моуринью покинул пост главного тренера Манчестер Юнайтед в декабре 2018 года, после чего команду возглавил Оле-Гуннар Сульшер.

Ранее сообщалось, что Моуринью отказался от 100-миллионного контракта в Китае.

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Теги: Жозе Моуринью
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