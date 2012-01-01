Счастливый конец: Американский рэпер нашел украденную собаку Старриджа
Дом футболиста ограбили в Лос-Анджелесе.
Нападающему Дэниелу Старриджу вернули пропавшую собаку, сообщает The Sun.
Питомца футболиста нашли сегодня утром. Полиция Лос-Анджелеса уже передала померанского шпица владельцу.
По информации источника, пса по кличке Лаки Луччи нашел местный рэпер Killa Fame, который сообщил Старриджу, что нашел похожую собаку.
@DanielSturridge is this Lucci ? pic.twitter.com/By4uZVzAEK— KILLA FAME (@KILLAFAME) 10 июля 2019 г.
Напомним, неизвестные проникли в дом футболиста 9 июля. Старридж обещал заплатить любые деньги за информацию о грабителях.
Ранее сообщалось, что Дэниел Старридж покинул Ливерпуль в статусе свободного агента.
Полная версия правил