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Счастливый конец: Американский рэпер нашел украденную собаку Старриджа

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Дом футболиста ограбили в Лос-Анджелесе.
Дэниел Старридж
Дэниел Старридж
Getty Images

Нападающему Дэниелу Старриджу вернули пропавшую собаку, сообщает The Sun.

Питомца футболиста нашли сегодня утром. Полиция Лос-Анджелеса уже передала померанского шпица владельцу.

По информации источника, пса по кличке Лаки Луччи нашел местный рэпер Killa Fame, который сообщил Старриджу, что нашел похожую собаку.

Напомним, неизвестные проникли в дом футболиста 9 июля. Старридж обещал заплатить любые деньги за информацию о грабителях.

Ранее сообщалось, что Дэниел Старридж покинул Ливерпуль в статусе свободного агента.

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Теги: Дэниел Старридж, футбол, вне игры, ограбление
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