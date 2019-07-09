Девушка Зинченко намекнула на набранные в отпуске лишние килограммы

Влада Седан отметила, что очень много ест на отдыхе.

Украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко проводит отпуск со своей девушкой Владой Седан (Щегловой). Сейчас пара находится в Мексике.

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Журналистка на своей страничке в Instagram опубликовала новое фото с отдыха, в комментарии под которым намекнула на набранные лишние килограммы.

“Учитывая то, сколько я тут кушаю, то фотографироваться мне пока рекомендовано только в воде, и только по пояс“, - написала Влада.

Ранее сообщалось, что Влада Седан покатала Александра Зинченко на спине, а потом обыграла его в отбивании мяча головой.