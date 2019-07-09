Девушка Зинченко намекнула на набранные в отпуске лишние килограммы
Влада Седан отметила, что очень много ест на отдыхе.
Украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко проводит отпуск со своей девушкой Владой Седан (Щегловой). Сейчас пара находится в Мексике.
Читай также: Зинченко подтвердил, что встречается с журналисткой
Журналистка на своей страничке в Instagram опубликовала новое фото с отдыха, в комментарии под которым намекнула на набранные лишние килограммы.
“Учитывая то, сколько я тут кушаю, то фотографироваться мне пока рекомендовано только в воде, и только по пояс“, - написала Влада.
Ранее сообщалось, что Влада Седан покатала Александра Зинченко на спине, а потом обыграла его в отбивании мяча головой.
Полная версия правил