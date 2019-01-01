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В ресторане Месси стартовала благотворительная акция для бездомных

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Бездомные люди могут получить еду в заведении звездного аргентинца.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Лидер Барселоны Лионель Месси владеет рестораном в аргентинском городе Росарио, в котором решил провести благотворительную акцию для бездомных людей.

Акция стартовала в прошлую пятницу, 5-го июля, и ее участники могут абсолютно бесплатно получить по тарелке горячей еды. Об успехах акции рассказала менеджер заведения Ариэль Альмада.

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“Мы выдаем людям еду, а также мы предлагаем всем кофе, безалкогольные напитки и даже вино. Нас посетило очень много людей, и все они вели себя очень уважительно и культурно. Мы планируем проводить эту акцию 15 дней - каждый вечер с 19 до 21“, - цитирует Альмаду Marca.

Ранее сообщалось, что игрок Арсенала Месут Озил вместо подарков на свадьбу попросил гостей отдать деньги на благотворительность.

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Теги: Лионель Месси, футбол, вне игры, акция, благотворительность
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