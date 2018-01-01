Колоссальное предложение: Китайский клуб был готов платить Бэйлу 1,3 миллиона в неделю

Валлийский игрок Реала получил невероятное предложение из Китая.

Полузащитник мадридского Реала Гарет Бэйл получил фантастическое предложение от китайского клуба, название которого не разглашается.

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Как было сказано в эфире популярной программы El Chiringuito, китайцы были готовы платить валлийскому футболисту 1,3 миллиона евро в неделю, что в два раза превышает его нынешний доход. Таким образом, за год Бэйл заработал бы более 65 миллионов.

Источник отмечает, что китайцы рассчитывали подписать Бэйла в качестве свободного агента, но Реал отказался от трансфера, так как не хотел отпускать футболиста бесплатно.

Стоит сказать, что Реал рассчитывает избавиться от валлийца, который не входит в планы главного тренера Зинедина Зидана на следующий сезон, однако сам хавбек надеется остаться в Мадриде.

В минувшем сезоне Гарет сыграл в 29 матчах Примеры и забил 8 мячей. Контракт Бэйла с Реалом действует до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что мюнхенская Бавария раздумывает над арендой Гарета Бэйла.