Грабители проникли в дом экс-форварда Ливерпуля и украли его собаку

Неприятный инцидент произошел в доме футболиста в Лос-Анджелесе.

Бывший форвард Ливерпуля Дэниел Старридж стал жертвой ограбления.

В дом футболиста в Лос-Анджелесе (США) проникли неизвестные, устроили беспорядок и украли его собаку. О случившемся Дэниел рассказал на своей страничке в Instagram.

Читай также: Полузащитник Реала стал жертвой грабителей

“Слушайте, кто-то ворвался в мой дом и украл мою собаку. Если кто-нибудь знает, кто это сделал, я заплачу любые деньги. Я серьезно. Я хочу знать, что произошло, почему они забрали мою собаку, зачем они взяли мои сумки со второго этажа.

Как можно ворваться в чужой дом в Лос-Анджелесе и украсть собаку? Вы с ума сошли? Вы пришли в дом, чтобы взять собаку? Пожалуйста, найдите ее, я готов заплатить любую сумму“, - заявил Старридж.

Кроме того, футболист опубликовал фото украденного пса.

Напомним, Дэниел Старридж покинул Ливерпуль этим летом в статусе свободного агента.