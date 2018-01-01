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Де Лигт начал подготовку к сезону в Аяксе

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Голландский защитник вернулся в расположение клуба.
Маттейс де Лигт
Маттейс де Лигт
Getty Images

Защитник Аякса Маттейс де Лигт вместе с командой начал предсезонный сбор.

19-летний защитник опубликовал соответствующую фотографию вместе с одноклубником Дейли Блиндом в соцсети Instagram:

“Вернулся к тренировкам“, - написал футболист.

Напомним, ранее сообщалось, что Ювентус сделал официальное предложение Аяксу по трансферу Де Лигта, но амстердамцы запросили у туринского клуба сумасшедшую сумму.

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Теги: футбол, Аякс, Маттейс де Лигт
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