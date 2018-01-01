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Малиновский: Надеюсь, Генк больше не будет показывать меня в плохом свете

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Украинец хочет спокойно уйти из бельгийского клуба.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
www.krcgenk.be

Полузащитник бельгийского Генка Руслан Малиновский прокомментировал информацию о том, что он не поехал с командой на предсезонный сбор.

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“Руководство Генка не держит свое слово и искажает мои слова. Я принял это решение - не ехать на сбор с командой. Своему наставнику я честно сказал это, так как не хотел мешать построению новой команды. Это был знак уважения к тренеру и Генку.

У меня есть, что рассказать, но не буду этого делать из уважения к партнерам по команде и болельщикам клуба.

Мне не нравится эта ситуация, я не виноват в этом. Моя супруга беременна, я переживаю за нее, а это все заставляет ее нервничать.

Пока мой агент разговаривает с Генком, я не хочу говорить об этом больше. Надеюсь, что клуб больше не будет показывать меня в плохом свете, чтобы я мог уйти и остаться в дружеских отношениях со всеми“, - цитирует Малиновского Niewsblad.

Напомним, итальянская Сампдория предложила за украинца 12 миллионов евро, а сам Малиновский уже согласился на переход. Однако сделка находится под угрозой срыва из-за главного тренера Сампдории Эусебио Ди Франческо.

Отметим, что имя украинца связывают также с другим итальянским клубом - Аталантой.

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Теги: футбол, Руслан Малиновский, Генк
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