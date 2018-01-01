Макаренко: Компани рассчитывает на меня в Андерлехте

Украинский футболист останется в Бельгии.

Защитник бельгийского Андерлехта Евгений Макаренко рассказал о своем восстановлении после травмы.

“Повреждение беспокоило меня определенное время. Как оказалось, мне нужно было небольшое медицинское вмешательство.

Слава Богу, травма оказалась не сильно серьезной, все подлечили, и через две недели я уже мог приступить к пробежкам.

Прошло 1,5 месяца, и я уже тренируюсь в полную силу, бегаю, выполняю полноценный объем работы. Надеюсь скоро приступить к тренировкам в общей группе, и к концу лета быть в полной боевой готовности.

Я остаюсь в Андерлехте. Был рад нашему разговору с Венсаном Компани, он сказал, что на меня рассчитывает. Выразил поддержку и ждет моего окончательного восстановления.

Дальше все зависит от меня, от того, смогу ли я выполнять требования, которые он будет предъявлять для игроков основного состава“, - заявил Евгений.

Ранее сообщалось, что Макаренко может стать одноклубником Чигринского.

Напомним, в конце мая стало известно, что Венсан Компани перейдет в Андерлехт в качестве игрока-менеджера.