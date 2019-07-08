Роналду насладился отдыхом в родной Португалии
Футболист поделился красотами острова Мадейра.
Нападающий сборной Португалии и туринского Ювентуса Криштиану Роналду провел отпуск в родной стране.
Перед началом подготовки к новому сезону футболист решил посетить остров Мадейра.
“Всегда приятно провести несколько дней на этом прекрасном острове! До скорого, Мадейра“, - написал португалец на своей странице в Instagram.
Ранее сообщалось, что Роналду выложил 56 тысяч евро на отдых в Греции.
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