Роналду насладился отдыхом в родной Португалии

Футболист поделился красотами острова Мадейра.

Нападающий сборной Португалии и туринского Ювентуса Криштиану Роналду провел отпуск в родной стране.

Перед началом подготовки к новому сезону футболист решил посетить остров Мадейра.

“Всегда приятно провести несколько дней на этом прекрасном острове! До скорого, Мадейра“, - написал португалец на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что Роналду выложил 56 тысяч евро на отдых в Греции.