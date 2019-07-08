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Роналду насладился отдыхом в родной Португалии

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Футболист поделился красотами острова Мадейра.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Нападающий сборной Португалии и туринского Ювентуса Криштиану Роналду провел отпуск в родной стране.

Перед началом подготовки к новому сезону футболист решил посетить остров Мадейра.

“Всегда приятно провести несколько дней на этом прекрасном острове! До скорого, Мадейра“, - написал португалец на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что Роналду выложил 56 тысяч евро на отдых в Греции.

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Теги: футбол, Криштиану Роналду, отпуск, вне игры
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