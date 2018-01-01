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Команда из 11 Златанов: Ибрагимович назвал лучшую сборную всех времен

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Шведский форвард отметил, что пока еще не выбрал тренера символической сборной.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Шведский нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович представил собственную символическую сборную всех времен.

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В команду 37-летнего шведа попали одиннадцать игроков по имени Златан.

“Моя любимая команда всех времен. Мне осталось только определиться с тренером. Может быть им будет Златан“, - написал Ибрагимович на своей страничке в Twitter.

Отметим, что Ибрагимович за свою карьеру выступал в таких клубах, как Мальме, Аякс, Ювентус, Интер, Барселона, Милан, ПСЖ и Манчестер Юнайтед.

Ранее сообщалось, что форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым игроком в MLS.

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Теги: Златан Ибрагимович, Лос-Анджелес Гэлакси, футбол, прикол, символическая сборная
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