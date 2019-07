Команда из 11 Златанов: Ибрагимович назвал лучшую сборную всех времен

Шведский нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович представил собственную символическую сборную всех времен.

В команду 37-летнего шведа попали одиннадцать игроков по имени Златан.

“Моя любимая команда всех времен. Мне осталось только определиться с тренером. Может быть им будет Златан“, - написал Ибрагимович на своей страничке в Twitter.

My favourite team of all time. I only have to decide the coach. Maybe will be Zlatan pic.twitter.com/MvRN5krxPc