Женская сборная США стала четырехкратным чемпионом мира

В финале турнира американки обыграли команду Нидерландов.

Женская сборная США по футболу победила команду Нидерландов и в четвертый раз стала чемпионом мира.

Матч прошел на французском стадионе Парк Олимпик Лионне и закончился со счетом 2:0.

Первый мяч в поединке был забит на 61-й минуте - капитан американской сборной Меган Рапино реализовала пенальти. А спустя восемь минут американкам удалось увеличить свое преимущество благодаря голу Роуз Лавель.

Для американок эта победа стала 4-й на чемпионатах мира, что является рекордом. Ранее сборная США побеждала на женских мундиалях в 2015, 1999 и 1991 годах.

США - Нидерланды 2:0

Голы: Рапино, 61 (с пенальти), Лавель, 69