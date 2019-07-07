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Женская сборная США стала четырехкратным чемпионом мира

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В финале турнира американки обыграли команду Нидерландов.
США — Нидерланды 2:0
США — Нидерланды 2:0
Getty Images

Женская сборная США по футболу победила команду Нидерландов и в четвертый раз стала чемпионом мира.

Матч прошел на французском стадионе Парк Олимпик Лионне и закончился со счетом 2:0.

Первый мяч в поединке был забит на 61-й минуте - капитан американской сборной Меган Рапино реализовала пенальти. А спустя восемь минут американкам удалось увеличить свое преимущество благодаря голу Роуз Лавель.

Для американок эта победа стала 4-й на чемпионатах мира, что является рекордом. Ранее сборная США побеждала на женских мундиалях в 2015, 1999 и 1991 годах.

США - Нидерланды 2:0
Голы: Рапино, 61 (с пенальти), Лавель, 69

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Теги: США, Нидерланды, футбол, женщины, чемпионат мира
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