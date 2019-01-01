Сборная Украины по пляжному футболу вышла в суперфинал Евролиги

Подопечные Вареницы минимально обыграли Польшу.

Сборная Украины по пляжному футболу гарантировала выход в финальный этап Евролиги, минимально обыграв Польшу в третьем матче отбора (1:0).

Несмотря на то, что поляки практически потеряли шансы на выход в следующую стадию турнира, они смогли дать бой "желто-синим". В матче трудно было разглядеть фаворита, поскольку на протяжении всего поединка была упорная борьба.

Однако, подопечные Евгений Вареницы смогли дожать соперника, а впоследствии удержать победный счет.

Отметим, что суперфинал Евролиги-2019 пройдет с 5 по 8 сентября в португальском Фигейра-да-Фош.

Евролига-2019. Отборочный этап. Дивизион А. Группа 1

Польша - Украина 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Заворотный (17)

Польша: Марчиняк, Словинский, Гак, Депта, Фришкемут, Позняк, Поплавский, Мадани.

Украина: Гладченко, Неруш, Медвидь, Петренко, Пашко, Пачев, Макеев, Щерица, Глуцкий, Заворотный.

Турнирная таблица выглядит следующим образом:

1. Украина — 6 очков

2. Португалия - 6 очков

3. Швейцария - 2 очков

4. Польша - 0 очков

В последнем матче группы сегодня, 7 июля, встретятся Португалия и Швейцария в 21:30 по киевскому времени.