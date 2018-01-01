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Моуринью отказался от шокирующего предложения из Китая

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Жозе Моуринью мог стать самым высокооплачиваемым тренером мира.
Моуринью отказался от шокирующего предложения из Китая

Португальский наставник Жозе Моуринью отклонил предложение китайского Гуанчжоу Эвергранд, объяснив это неготовностью перевезти свою семью в Китай.

Португалец неоднократно заявлял, что хочет продолжить карьеру в европейском футболе, тренировать на топ-уровне и стремится выиграть свою третью Лигу чемпионов и девятый чемпионский титул.

По информации Sky Sports, 56-летний Моуринью отказался от контракта в 100 млн евро. Китайский клуб был готов платить португальцу за сезон около 31 млн евро с бонусами.

Отмечается, что Моуринью, который остается без работы с декабря прошлого года, имел право выбрать срок действия контракта.

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Теги: Жозе Моуринью, деньги
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