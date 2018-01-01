Соболь отметился результативной передачей в дебютном матче за Брюгге

Несмотря на ассист украинца, Брюгге разгромно проиграл в товарищеском матче.

Игрок сборной Украины Эдуард Соболь дебютировал за свой новый клуб бельгийский Брюгге товарищеском поединке с голландским АЗ.

Соболь появился на поле во втором тайме, когда на табло светились ужасающие для Брюгге 0:5. На 74-й минуте украинский защитник отдал голевую передачу на Лои Опенда и отметился первым результативным действием в составе нового клуба.

После этого Брюгге отыграл еще один гол - матч завершился со счетом 5:2 в пользу АЗ.