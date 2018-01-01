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Директор Генка: Шансы, что Малиновский уйдет, очень высоки

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Димитри де Конде отметил, что Руслан хочет продолжить карьеру в Италии.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
УАФ

Полузащитник Генка Руслан Малиновский близок к уходу из клуба. По словам технического директора бельгийцев Димитри де Конде, итальянская Сампдория сейчас рассматривает встречное предложение Генка по трансферу украинца.

“Во время беседы с Русланом он четко дал понять, что заинтересован в переезде в Италию. У нас есть варианты в Англии, но Малиновский предпочитает играть в Серии А.

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Сампдория сделал хорошее предложение, но мы сделали им ответное. Сейчас они раздумывают над ним. Если клубу действительно нужен Малиновский, то все быстро решится. Шансы, что Руслан уйдет, очень высоки“, - цитирует Де Конде Belgium Soccer со ссылкой на HLN.be.

Ранее сообщалось, что президент Сампдории заинтересован в трансфере Руслана Малиновского.

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Теги: Генк, Руслан Малиновский, чемпионат Бельгии по футболу, трансфер, Сампдория, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол
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