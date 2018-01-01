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Селезнев может вернуться в Турцию

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Турецкие клубы заинтересованы в услугах украинского футболиста.
Евгений Селезнев
Евгений Селезнев
Getty Images

Форвард испанской Малаги Евгений Селезнев находится в поиске нового клуба для дальнейшего продолжения карьеры.

Как стало известно AS, в услугах 33-летнего украинца заинтересованы несколько турецких клубов, однако какие именно источник не уточняет.

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Отметим, что “анчоусы“ не против продать Селезнева. Ранее нападающий уже выступал в Турции, защищая цвета Карабюкспора и Акхисара.

Евгений стал игроком Малаги зимой. За это время он провел 12 матчей за испанский клуб, но не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что арендованный Малагой форвард Густаво Бланко-Лещук вернулся в расположение донецкого Шахтера.

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Теги: Евгений Селезнев, Малага, трансфер, Турция, футбол
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