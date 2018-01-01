Президент Сампдории: Нам невероятно импонирует Малиновский

Массимо Ферреро сделал Генку улучшенное предложение.

Президент Сампдории Массимо Ферреро прокомментировал возможный трансфер полузащитника бельигийского Генка Руслана Малиновского.

“Малиновский? Мы ведем переговоры о переходе Руслана, и он нам невероятно импонирует.

Генк хочет выручить 12-13 миллионов за него. Я сделал улучшенное предложение, но не уверен, что могу раскошелиться на такую сумму“, - цитирует Ферреро TuttoMercatoWeb, ссылаясь на телеканал SportItalia.

Напомним, Сампдория предложила за украинца 12 миллионов евро, а сам Малиновский уже согласился на переход. Однако сделка находится под угрозой срыва из-за главного тренера Сампдории Эусебио Ди Франческо.

Отметим, что имя украинца связывают также с другим итальянским клубом - Аталантой.