Президент Сампдории: Нам невероятно импонирует Малиновский
Массимо Ферреро сделал Генку улучшенное предложение.
Президент Сампдории Массимо Ферреро прокомментировал возможный трансфер полузащитника бельигийского Генка Руслана Малиновского.
“Малиновский? Мы ведем переговоры о переходе Руслана, и он нам невероятно импонирует.
Генк хочет выручить 12-13 миллионов за него. Я сделал улучшенное предложение, но не уверен, что могу раскошелиться на такую сумму“, - цитирует Ферреро TuttoMercatoWeb, ссылаясь на телеканал SportItalia.
Напомним, Сампдория предложила за украинца 12 миллионов евро, а сам Малиновский уже согласился на переход. Однако сделка находится под угрозой срыва из-за главного тренера Сампдории Эусебио Ди Франческо.
Отметим, что имя украинца связывают также с другим итальянским клубом - Аталантой.
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