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Президент Сампдории: Нам невероятно импонирует Малиновский

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Массимо Ферреро сделал Генку улучшенное предложение.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
Getty Images

Президент Сампдории Массимо Ферреро прокомментировал возможный трансфер полузащитника бельигийского Генка Руслана Малиновского.

“Малиновский? Мы ведем переговоры о переходе Руслана, и он нам невероятно импонирует.

Генк хочет выручить 12-13 миллионов за него. Я сделал улучшенное предложение, но не уверен, что могу раскошелиться на такую сумму“, - цитирует Ферреро TuttoMercatoWeb, ссылаясь на телеканал SportItalia.

Напомним, Сампдория предложила за украинца 12 миллионов евро, а сам Малиновский уже согласился на переход. Однако сделка находится под угрозой срыва из-за главного тренера Сампдории Эусебио Ди Франческо.

Отметим, что имя украинца связывают также с другим итальянским клубом - Аталантой.

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Теги: футбол, Руслан Малиновский, Генк, Сампдория
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