Украинский футболист проведет в Бельгии год.

Защитник бельгийского Брюгге Эдуард Соболь прокомментировал свой переход в клуб.

“Я очень рад, что перешел в бельгийский чемпионат. Считаю, что очень хорошо играю и часто хожу в атаку.

Тут, в Брюгге, я встретил своего хорошего друга - Денниса Бонавентуре, с которым мы вместе играли в Заре.

Хочу стать чемпионом Бельгии с своим новым клубом“, - цитирует Соболя официальный сайт Брюгге.

Напомним, в сезоне-2018/19 Эдуард на правах аренды играл в чешском Яблонце. Фулбек провел 27 поединков, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.

По соглашению с “горняками“ украинец проведет в Брюгге один сезон, а после его завершения у клуба будет право первоочередного выкупа.