Аякс запросил у Ювентуса сумасшедшую сумму за Де Лигта

Юный нидерландец может стать самым дорогим защитником в мире.

Амстердамский Аякс и туринский Ювентус продолжают переговоры о трансфере защитника Маттейса де Лигта, однако сейчас клубы зашли в тупик.

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Как сообщает Tuttosport, нидерландцы отклонили первое предложение "старой сеньоры" в размере 55 миллионов евро плюс 10 миллионов в качестве бонусов. Ювентус предпринял вторую попытку и увеличил предложение до 67 миллионов, а сумму бонусов поднял до 13 миллионов.

Однако Аякс не устроила и эта сумма. По информации источника, амстердамский клуб запросил за 19-летнего футболиста 87 миллионов евро.

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В случае, если Ювентус согласится, то Де Лигт станет самым дорогим защитником в истории, побив рекорд Вирджила ван Дейка, за которого Ливерпуль заплатил Саутгемптону 84,65 миллиона евро.

Стоит сказать, что Аякс готов продать Маттейса только на своих условиях, ведь контракт футболиста с клубом рассчитан до 30-го июня 2021-го года.

Ранее сообщалось, что защитник Аякса Маттейс де Лигт оказался слишком дорогим для Барселоны.