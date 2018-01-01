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Аякс запросил у Ювентуса сумасшедшую сумму за Де Лигта

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Юный нидерландец может стать самым дорогим защитником в мире.
Маттейс де Лигт
Маттейс де Лигт
Getty Images

Амстердамский Аякс и туринский Ювентус продолжают переговоры о трансфере защитника Маттейса де Лигта, однако сейчас клубы зашли в тупик.

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Как сообщает Tuttosport, нидерландцы отклонили первое предложение "старой сеньоры" в размере 55 миллионов евро плюс 10 миллионов в качестве бонусов. Ювентус предпринял вторую попытку и увеличил предложение до 67 миллионов, а сумму бонусов поднял до 13 миллионов.

Однако Аякс не устроила и эта сумма. По информации источника, амстердамский клуб запросил за 19-летнего футболиста 87 миллионов евро.

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В случае, если Ювентус согласится, то Де Лигт станет самым дорогим защитником в истории, побив рекорд Вирджила ван Дейка, за которого Ливерпуль заплатил Саутгемптону 84,65 миллиона евро.

Стоит сказать, что Аякс готов продать Маттейса только на своих условиях, ведь контракт футболиста с клубом рассчитан до 30-го июня 2021-го года.

Ранее сообщалось, что защитник Аякса Маттейс де Лигт оказался слишком дорогим для Барселоны.

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Теги: Маттейс Де Лигт, Аякс, чемпионат Нидерландов по футболу, трансфер, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол
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