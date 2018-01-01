Соболь стал игроком Брюгге

Украинец перебрался в бельгийский клуб.

Защитник донецкого Шахтера Эдуард Соболь стал игроком бельгийского Брюгге.

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Как сообщает официальный сайт Брюгге, 24-летний футболист пополнил состав команды на правах аренды. По соглашению с “горняками“ украинец проведет в Брюгге один сезон, а после его завершения клуб имеет первоочередное право выкупа.

Отмечается, что Соболь начнет работу с командой в ближайшие дни на тренировочном сборе в Гардерене (Нидерланды).

Напомним, в минувшем сезоне Эдуард на правах аренды играл в чешском Яблонце. Фулбек провел 27 поединков, в которых забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.

Брюгге в прошлом сезоне занял второе место в бельгийской Лиге Жупиле, уступив золотые медали Генку Руслана Малиновского. В еврокубках команда начнет новый сезон с 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что защитник Шахтера Валерий Бондаренко отправился в аренду в Виторию Гимарайнш.