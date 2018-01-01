Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Соболь стал игроком Брюгге

Комментариев: 0
Украинец перебрался в бельгийский клуб.
Эдуард Соболь стал игроком Брюгге
Эдуард Соболь стал игроком Брюгге
clubbrugge.be

Защитник донецкого Шахтера Эдуард Соболь стал игроком бельгийского Брюгге.

Читай также: Игрок Карпат: Какой смысл в контракте с Шахтером, который отправляет тебя в аренду?

Как сообщает официальный сайт Брюгге, 24-летний футболист пополнил состав команды на правах аренды. По соглашению с “горняками“ украинец проведет в Брюгге один сезон, а после его завершения клуб имеет первоочередное право выкупа.

Отмечается, что Соболь начнет работу с командой в ближайшие дни на тренировочном сборе в Гардерене (Нидерланды).

Напомним, в минувшем сезоне Эдуард на правах аренды играл в чешском Яблонце. Фулбек провел 27 поединков, в которых забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.

Брюгге в прошлом сезоне занял второе место в бельгийской Лиге Жупиле, уступив золотые медали Генку Руслана Малиновского. В еврокубках команда начнет новый сезон с 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что защитник Шахтера Валерий Бондаренко отправился в аренду в Виторию Гимарайнш.

Поделись:
Теги: Эдуард Соболь, Шахтер Донецк, аренда, Брюгге, чемпионат Бельгии по футболу, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь