Марсело лишился водительских прав после отказа пройти тест на алкоголь

Футболист не сможет водить автомобиль в Бразилии в течение года.

Защитник мадридского Реала Марсело попал в неприятную историю в Бразилии.

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По информации O Globo, 31-летний футболист был остановлен полицией Рио-де-Жанейро 27-го июня. Сотрудники предположили, что Марсело был за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и захотели провести алкотест.

Футболист отказался проходить тест на алкоголь и за это его лишили водительских прав в Бразилии на один год. Кроме того, защитнику выписали штраф в размере 7 тысяч бразильских реалов (около 700 евро).

Ранее сообщалось, что форвард Севильи попал в ДТП, в котором погибли молодожены.