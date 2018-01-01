Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Марсело лишился водительских прав после отказа пройти тест на алкоголь

Комментариев: 0
Футболист не сможет водить автомобиль в Бразилии в течение года.
Марсело
Марсело
Getty Images

Защитник мадридского Реала Марсело попал в неприятную историю в Бразилии.

Читай также: Роналду заметили в Лиссабоне за рулем элитного суперкара McLaren Senna

По информации O Globo, 31-летний футболист был остановлен полицией Рио-де-Жанейро 27-го июня. Сотрудники предположили, что Марсело был за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и захотели провести алкотест.

Футболист отказался проходить тест на алкоголь и за это его лишили водительских прав в Бразилии на один год. Кроме того, защитнику выписали штраф в размере 7 тысяч бразильских реалов (около 700 евро).

Ранее сообщалось, что форвард Севильи попал в ДТП, в котором погибли молодожены.

Поделись:
Теги: Марсело, Реал Мадрид, футбол, вне игры, водительские права, Бразилия, лишение прав, штраф
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь