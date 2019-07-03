Роналду заметили в Лиссабоне за рулем элитного суперкара McLaren Senna

Роскошный автомобиль был куплен футболистом в мае этого года.

Звездный форвард Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду был замечен в Лиссабоне за рулем элитного автомобиля McLaren Senna.

Роналду стал обладателем этого суперкара, стоимость которого составляет около 1 миллиона евро, в конце мая этого года. Максимальная скорость McLaren Senna - 340 километров в час.

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Отметим, что авто получило свое название в честь легендарного пилота Формулы-1 Айртона Сенны. В продажу было выпущено всего 500 автомобилей и Роналду стал одним из первых его покупателей.

Стоит сказать, что Роналду владеет автопарком общей стоимостью 17,6 миллионов евро. Туда входят Bugatti Chiron, Bugatti Veyron, Rolls Royce Cullinan, Ferrari 590 GTO, Maserati GranCabrio, Porsche Cayenne, Porsche Cayenne Turbo, Porsche 911 Carrelet, Mercedes-Benz, Кабриолет 2S Cabrio Benz C220 CDI, Mercedes-Benz C-Class Sports Coupe, Bentley Continental GTC, Audi RS6 и Audi Q7.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду выложил 56 тысяч евро на отдых в Греции.