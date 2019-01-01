В озере Комо обнаружили тело пропавшей швейцарской футболистки

Семью девушки уже известили об обнаружении тела.

В ходе поисковой операции в озере Комо на севере Италии было найдено тело форварда сборной Швейцарии и Янг Бойз Флорианы Исмаили.

Читай также: В Англии задержали подозреваемого в непредумышленном убийстве Салы

Как сообщает издание Blick, тело 24-летней девушки было обнаружено при помощи специального подводного робота в ходе масштабной поисковой операции, которая продолжалась около суток. Тело девушки находилось на дне озера на глубине 204 метра.

Сообщается, что семью Исмаили уже известили о случившемся. Сейчас тело девушки находится в больнице Святой Анны.

Напомним, вчера, 1-го июля, швейцарская футболистка пропала во время купания в озере. Девушка прыгнула в воду с лодки и на поверхность больше не выплыла.