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В озере Комо обнаружили тело пропавшей швейцарской футболистки

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Семью девушки уже известили об обнаружении тела.
Флориана Исмаили
Флориана Исмаили
instagram.com/_florij/

В ходе поисковой операции в озере Комо на севере Италии было найдено тело форварда сборной Швейцарии и Янг Бойз Флорианы Исмаили.

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Как сообщает издание Blick, тело 24-летней девушки было обнаружено при помощи специального подводного робота в ходе масштабной поисковой операции, которая продолжалась около суток. Тело девушки находилось на дне озера на глубине 204 метра.

Сообщается, что семью Исмаили уже известили о случившемся. Сейчас тело девушки находится в больнице Святой Анны.

Напомним, вчера, 1-го июля, швейцарская футболистка пропала во время купания в озере. Девушка прыгнула в воду с лодки и на поверхность больше не выплыла.

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Теги: Янг Бойз, футбол, Сборная Швейцарии по футболу, трагедия, смерть
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