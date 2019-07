Бенитес возглавил Далянь Ифан

Бывший тренер Ньюкасла Рафаэль Бенитес стал главным тренером китайской команды Далянь Ифан, сообщает пресс-служба клуба.

Информацию также подтвердил сам испанец:

“После долгого пути… Мы начинаем новый вызов! Я счастлив начать этот новый проект с Далянь Ифан“, - написал Бенитес на своей странице в Twitter.

After a long path... We start a new challenge! I´m happy to begin this new project with Dalian Yifang. #ChinaSuperleague #China #DalianYifang #NewChallenge #NewChapter pic.twitter.com/YLwd46bpjh