Украинец в ближайшее время может перебраться в Турцию.

Полузащитник Шальке Евгений Коноплянка близок к тому, чтобы стать игроком Фенербахче, сообщает Fanatik.

Издание утверждает, что украинец согласовал трехлетний контракт с турецким клубом. Его оклад составит 3,5 миллиона евро.

В сезоне 2018/19 Коноплянка провел 21 матч за Шальке во всех турнирах, где забил один гол и отдал две результативные передачи. Украинец так и не сумел закрепиться в основе немецкой команды после переезда из Севильи летом 2017 года.

Ранее спортивный директор Шальке заявил, что Евгению нужно искать себе новую команду.