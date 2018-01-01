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Гол Олейника принес победу его команде в матче чемпионата Финляндии

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Украинец отметился в концовке поединка.
Денис Олейник
Денис Олейник
www.sjk.fi

Полузащитник финской команды СИК Денис Олейник принес победу своей команде в матче чемпионата Финляндии.

На 87-й минуте матча против Интера Турку украинец точным ударом из одиннадцатиметровой отметки решил исход поединка - 2:1.

После 14 туров чемпионата Финляндии СИК занимает шестое место в турнирной таблице.

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Теги: футбол, Денис Олейник, СИК
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