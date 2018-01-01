Гол Олейника принес победу его команде в матче чемпионата Финляндии
Украинец отметился в концовке поединка.
Полузащитник финской команды СИК Денис Олейник принес победу своей команде в матче чемпионата Финляндии.
На 87-й минуте матча против Интера Турку украинец точным ударом из одиннадцатиметровой отметки решил исход поединка - 2:1.
MAALI! @SJK_Seinajoki - @FCInterTurku 2-1 Suoraan lähetykseen tästä >> https://t.co/BrGGAESrbw #Veikkausliiga pic.twitter.com/pnZ3goTwPj— Veikkausliiga (@Veikkausliiga) 1 июля 2019 г.
После 14 туров чемпионата Финляндии СИК занимает шестое место в турнирной таблице.
Полная версия правил