Гол Олейника принес победу его команде в матче чемпионата Финляндии

Украинец отметился в концовке поединка.

Полузащитник финской команды СИК Денис Олейник принес победу своей команде в матче чемпионата Финляндии.

На 87-й минуте матча против Интера Турку украинец точным ударом из одиннадцатиметровой отметки решил исход поединка - 2:1.

После 14 туров чемпионата Финляндии СИК занимает шестое место в турнирной таблице.