Украинский вратарь останется в Саудовской Аравии до 2022 года.

Голкипер киевского Динамо Максим Коваль подписал контракт с Аль-Фатехом, сообщает пресс-служба команды из Саудовской Аравии.

Соглашение украинца с клубом рассчитано до июля 2022 года.

📝 رسميًّا .. إدارة نادي #الفتح تشتري عقد الحارس “ ماكسيم كوفال 🇺🇦 “ لمدة 3 سنوات . pic.twitter.com/kiuIEGvTS2 — نادي الفتح السعودي (@FatehClub) 1 июля 2019 г.

Отметим, что прошлый сезон Коваль провел в Аль-Фатехе на правах аренды.

В сезоне-2018/19 Максим сыграл за Аль-Фатех в 29 матчах, 11 из которых провел “на ноль“.