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Коваль подписал контракт с Аль-Фатехом

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Украинский вратарь останется в Саудовской Аравии до 2022 года.
Максим Коваль
Максим Коваль
twitter.com/FatehClub

Голкипер киевского Динамо Максим Коваль подписал контракт с Аль-Фатехом, сообщает пресс-служба команды из Саудовской Аравии.

Соглашение украинца с клубом рассчитано до июля 2022 года.

Отметим, что прошлый сезон Коваль провел в Аль-Фатехе на правах аренды.

В сезоне-2018/19 Максим сыграл за Аль-Фатех в 29 матчах, 11 из которых провел “на ноль“.

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Теги: футбол, Максим Коваль, Аль-Фатех
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