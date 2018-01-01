Касильяс вернулся к тренировкам впервые после инфаркта
Испанский футболист два месяца назад пережил сердечный приступ.
Голкипер Порту Икер Касильяс приступил к тренировкам в основной команде. Об этом сообщил сам футболист на странице Twitter.
“Возвращаемся к работе. Первый день“, - написал испанец.
Vuelta al trabajo. Primer día. 😁 @FCPorto pic.twitter.com/7NkmLRTfwz— Iker Casillas (@IkerCasillas) 1 июля 2019 г.
Напомним, Икер Касильяс 1-го мая перенес сердечный приступ во время тренировки Порту. СМИ сообщали, что после инфаркта Икер принял решение завершить карьеру, но сам футболист опроверг эту информацию.
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