Касильяс вернулся к тренировкам впервые после инфаркта

Испанский футболист два месяца назад пережил сердечный приступ.

Голкипер Порту Икер Касильяс приступил к тренировкам в основной команде. Об этом сообщил сам футболист на странице Twitter.

“Возвращаемся к работе. Первый день“, - написал испанец.

Напомним, Икер Касильяс 1-го мая перенес сердечный приступ во время тренировки Порту. СМИ сообщали, что после инфаркта Икер принял решение завершить карьеру, но сам футболист опроверг эту информацию.