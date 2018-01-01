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Касильяс вернулся к тренировкам впервые после инфаркта

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Испанский футболист два месяца назад пережил сердечный приступ.
Икер Касильяс
Икер Касильяс
Getty Images

Голкипер Порту Икер Касильяс приступил к тренировкам в основной команде. Об этом сообщил сам футболист на странице Twitter.

“Возвращаемся к работе. Первый день“, - написал испанец.

Напомним, Икер Касильяс 1-го мая перенес сердечный приступ во время тренировки Порту. СМИ сообщали, что после инфаркта Икер принял решение завершить карьеру, но сам футболист опроверг эту информацию.

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Теги: футбол, Икер Касильяс, Порту
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