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"Попал": Зинченко проиграл своей девушке в отбивании мяча головой

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Украинец проводит отпуск со своей возлюбленной Владой Седан.
Александр Зинченко и Влада Седан
Александр Зинченко и Влада Седан
instagram.com/zinchenko_96/

Игрок Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко продолжает отдыхать в США вместе со своей девушкой журналисткой Владой Щегловой, более известной как Влада Седан.

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На страничке футболиста в Instagram появилось новое видео, где пара на пляже в Малибу перебрасывается мячом, отбивая его головой. Победу в этом "конкурсе" одержала Влада, на что футболист сказал: "Попал".

Ранее сообщалось, что Влада Седан покатала Александра Зинченко на спине после проигранного спора.

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Теги: Александр Зинченко, Влада Щеглова, футбол, вне игры, видео, прикол
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