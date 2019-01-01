"Попал": Зинченко проиграл своей девушке в отбивании мяча головой
Украинец проводит отпуск со своей возлюбленной Владой Седан.
Игрок Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко продолжает отдыхать в США вместе со своей девушкой журналисткой Владой Щегловой, более известной как Влада Седан.
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На страничке футболиста в Instagram появилось новое видео, где пара на пляже в Малибу перебрасывается мячом, отбивая его головой. Победу в этом "конкурсе" одержала Влада, на что футболист сказал: "Попал".
Ранее сообщалось, что Влада Седан покатала Александра Зинченко на спине после проигранного спора.
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