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Нападающая сборной Швейцарии исчезла во время купания в озере

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Предположительно, девушка утонула в озере в Италии.
Флориана Исмаили
Флориана Исмаили
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Футболистка сборной Швейцарии и Янг Бойз Флориана Исмаили пропала во время отдыха на севере Италии.

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24-летняя девушка проводила отпуск с подругами по команде и решила поплавать в озере Комо. По информации Blick, девушка и одна из ее подруг арендовали моторную лодку, на которой отплыли от берега на 700 метров, бросили якорь и стали загорать.

Флориана решила поплавать и прыгнула в воду, однако на поверхность так и не выплыла. Ее подруга вызвала спасателей, однако пока поиски не принесли результатов. Глубина озера в месте исчезновения девушки составляет около 100 метров и там есть сильные подводные течения.

“Полиция ведет поиски Флорианы. Мы очень переживаем и продолжаем надеяться, что ее найдут. Поддерживаем ее семью и ждем результатов поисков“, - говорится в официальном заявлении Янг Бойз.

Отметим, что Исмаили играет за швейцарский клуб с 2011-го года и является капитаном команды.

Ранее сообщалось, что в Англии задержали подозреваемого в непредумышленном убийстве Салы.

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Теги: Янг Бойз, Сборная Швейцарии по футболу, футбол, вне игры, трагедия
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