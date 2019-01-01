Экс-игрока Интера и Реала задержала полиция в Нидерландах

Уэсли Снайдера обвинили в вандализме и порче чужого имущества.

Бывший полузащитник мадридского Реала и миланского Интера Уэсли Снейдер был задержан полицией в Утрехте (Нидерланды).

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По информации De Telegraaf, игрок катарской Аль-Гарафы находился в состоянии алкогольного опьянения и помял крышу автомобиля неизвестного. Футболиста обвинили в вандализме и порче чужого имущества.

Отмечается, что экс-игрок сборной Нидерландов после случившегося замял инцидент и выплатил пострадавшему компенсацию. Сам Снейдер и его агент ситуацию не комментируют.

Напомним, Снейдер в начале 2018-го года перебрался в Катар. В том же году он завершил карьеру в сборной Нидерландов, за которую отыграл 134 матча.

Ранее сообщалось, что полиция в четвертый раз арестовала американского боксера Маркуса Брауна.